Fuori oggi “Sweet Harmony” di Ivan Cappello e Dario Trapani

Uscirà oggi la nuova traccia di Ivan Cappello in collaborazione con il producer Palermitano Dario Trapani. “Sweet Harmony” è il nome della cover ufficiale del celebre brano dei “The Beloved” rielaborata, in chiave dance dai due producer.

Il progetto, sposato dallo spagnolo Plastik Funk, è pronto per fare il suo debutto nel mondo della musica dance sotto l’etichetta olandese “Revealed”. Caratteristiche della traccia, che, oltre a mantenere le linee tradizionali, si avvale di un sound moderno e riarrangiato con l’obiettivo di raggiungere il grande pubblico.

Il dj e producer modicano, Ivan Cappello, ha spiegato ai nostri microfoni come l’idea sia nata quasi per gioco. L’intento è sempre stato quello di riportare la famosa hit del 1992 al 2022. Una sorta di regalo per l’anniversario dei suoi 30 anni, impreziosito da un ritmo avvolgente che però non perde di vista le linee originali del disco. E su queste linee i due producer prima e Plastik Funk dopo, hanno inserito un pianoforte house, una chitarra elettrica ed una voce femminile. Il tutto per dare anche la loro particolare interpretazione di un brano che di dolce ha tutto, a cominciare dal titolo.

Il dj e producer Palermitano Dario Trapani si è detto soddisfatto del lavoro fatto. Ha sottolineato l’importanza e il fascino del capolavoro di quegli anni che ad oggi rimane un disco utilizzato molto e da tutte le generazioni.

Un’esperienza davvero importante per i due Siciliani, che sono stati notati da label di maggiore spessore grazie sicuramente all’ingresso nella famosa etichetta “Revealed” e quindi nella famiglia del famoso produttore olandese Hardwell. Insomma, la musica ancora una volta unisce e fa sognare due giovani Siciliani che sono già pronti per altri progetti da presentare al mondo della musica.

La traccia sarà disponile da oggi su tutte le piattaforme digitali e nelle radio tra cui RTM.

