Vittoria. Incontro Associazioni Concessionari e di categoria

L’Associazione Concessionari Ortomercato di Vittoria ha incontrato ieri mattina, nella sede del Mercato di contrada Fanello, le associazioni di categoria e le organizzazioni dei produttori del territorio. Si è parlato di ITALMERCATI e dell’importanza della sua ricaduta sia nell’ambito economico, commerciale, della produzione e della Vittoria Mercati. Su questi punti, tutti i presenti hanno convenuto sull’opportunità che essi rappresentano. “Abbiamo anche precisato- dice il Presidente dell’Associazione, Giuseppe Zarba – che le scelte di questa amministrazione comunale vanno verso altri fronti e da questo punto di vista, anche se noi abbiamo ribadito in diverse occasioni la nostra idea di non abbandonare il progetto, spetta comunque all’amministrazione prendersi le responsabilità politiche in merito. Visti i tempi ristretti, che non ci permettono di aprire una diatriba con l’amministrazione sul fronte Vittoria Mercati come ente gestore, condizione necessaria per accedere a Italmercati, abbiamo deciso di convergere verso un obbiettivo unico, ovvero il recupero dei fondi PNRR da altri contenitori che il comune nella persona del sindaco, nella riunione dello scorso 10 gennaio (presenti l’assessore allo Sviluppo Economico Licitra, l’assessore Giuseppe Fiorellini, il vice sindaco Foresti, Rosario Sallemi, il consigliere Alessandro Speranza, il Presidente di Vittoria Mercati Carmelo Di Quattro ed il Direttore Davide La Rosa, Andrea Di Stefano, Toni Margiotta, per i concessionari, il vice Presidente Marco Arestia e il sottoscritto), ci ha garantito di riuscire ad intercettare”.

All’unanimità stamani i presenti, visto l’obbiettivo comune (fondi PNRR) hanno raggiunto un accordo nel quale si ha l’intenzione di dare vita ad una piattaforma chiamata “Patto per il territorio” dove verranno convogliati tutti gli ambiti ed i progetti già individuati per la struttura e per il territorio, a vantaggio di tutto il comparto agricolo della nostra fascia trasformata.

“Gli ambiti, individuati e sottoscritti, – è stato detto in conferenza – verranno consegnati all’amministrazione comunale. Le uniche richieste in merito sono: la conoscenza dei progettisti, la calendarizzazione di incontri con i progettisti incaricati dal Comune, così da poter monitorare e controllare l’evolversi dei vari stadi della progettazione e realizzazione. Chiediamo inoltre che il progetto CEDISCO light, già approvato dall’amministrazione prenda il via immediatamente, che il progetto sulla viabilità provvisoria sia immediatamente visto dall’amministrazione per proseguire i lavori al più presto. Per quanto riguarda il progetto mercuriale 2.0, chiediamo, infine, un tavolo tecnico con le organizzazioni di produttori, le associazioni di categoria e l’amministrazione comunale per presentare la mercuriale 2.0 e discutere di eventuali perplessità e migliorie”.

