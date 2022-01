Covid: contagi in frenata ma si registrano altri 4 decessi in provincia

La curva dei contagi continua a scendere in provincia di Ragusa dopo il picco raggiunto negli ultimi giorni. Il bollettino di oggi registra 7972 positivi, di cui 7876 in isolamento domiciliare, 84 ricoverati e 12 nella Rsa di Ragusa.

Nelle ultime 24 ore si contano 4 nuovi decessi. Si tratta di una donna di 88 anni di Giarratana, deceduta in casa, non vaccinata; mentre al Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Ragusa sono decedute 3 persone: una donna di Ragusa di 82 anni non vaccinata, un uomo di Ragusa di 82 anni vaccinato con due dosi e una donna di Modica di 71 anni vaccinata con due dosi. Ecco nel dettaglio la situazione città per città:

– Acate 242 (+31)

– Chiaramonte Gulfi 299 (+45)

– Comiso 716 (-62)

– Giarratana 29 (+6)

– Ispica 225 (-7)

– Modica 1.485 (+60)

– Monterosso Almo 17 (-3)

– Pozzallo 331 (+5)

– Ragusa 1.662 (-219)

– Santa Croce Camerina 235 (-6)

– Scicli 719 (+35)

– Vittoria 1.961 (+81)

Negli ospedali si registrano in totale 84 ricoveri, di cui 49 al Giovanni Paolo II di Ragusa, 25 al Guzzardi di Vittoria e 10 all’ospedale Maggiore di Modica. Il numero delle persone decedute dall’inizio della pandemia sale a 408 mentre i guariti 28475.



Salva