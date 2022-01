Confcommercio Ragusa. Nasce l’iniziativa “Imprendigreen”

Parlare oggi di sostenibilità sembra essere la cosa più scontata e da un certo punto di vista più “facile” e lo sviluppo sostenibile è entrato a far parte del vocabolario comune di istituzioni e imprese. Il punto di arrivo per tutti sono i 17 obiettivi finalizzati all’eliminazione della povertà, alla protezione del pianeta e al raggiungimento di una prosperità diffusa, fissati dall’Assemblea generale delle Nazioni unite nell’Agenda 2030. Confcommercio però non ha speso solo parole e slogan per la sostenibilità, ha fatto dell’impegno ambientale una sorta di “bandiera” per qualificare e rafforzare l’impegno sostenibile di imprese e associazioni del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni valorizzando e promuovendo comportamenti ambientalmente virtuosi. Così è nata l’iniziativa Imprendigreen, al via in queste ore su tutto il territorio nazionale, che costituisce l’asse portante del più ampio progetto confederale “Confcommercio per la sostenibilità” con il quale la Confederazione intende offrire il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Il riconoscimento dei comportamenti ambientalmente virtuosi avverrà attraverso l’assegnazione di un marchio che sarà rilasciato all’impresa o all’associazione che avrà raggiunto una soglia minima di punteggio determinata dalla Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa sulla base dei più autorevoli standard nazionali ed internazionali di riferimento. Il marchio Imprendigreen sarà attribuito sulla base di tre diversi livelli di eccellenza (tre, quattro e cinque stelle) in relazione alla diversa intensità dell’impegno ambientale. “Nell’ottica di qualificare e rafforzare l’impegno sostenibile del tessuto imprenditoriale – sottolinea il presidente provinciale di Ragusa, Gianluca Manenti – Confcommercio scende in campo anche nel nostro territorio a supporto del Sistema con Imprendigreen, un’iniziativa che si articola in una serie di strumenti e servizi elaborati per accompagnare e valorizzare le imprese nel percorso di transizione ecologica. Il progetto Imprendigreen è strutturato per supportare le imprese nella delicata transizione da un’economia lineare a una circolare, per far conoscere loro le opportunità di investimento, per qualificare e rafforzare l’impegno sostenibile. Inoltre, l’iniziativa mira a sensibilizzare quelle componenti del sistema che ancora non si sono avvicinate ai temi della sostenibilità. Nella piattaforma dedicata ad Imprendigreen trova spazio un articolato piano formativo per accrescere le performance delle imprese. È presente, infine, una sezione eventi e seminari che garantisce spazio e visibilità ad iniziative importanti per il sistema associativo”. Ulteriori info su https://imprendigreen.confcommercio.it/.

Salva