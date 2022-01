Il Santa Croce Calcio pronto alla ripresa. Fazio: “Crediamoci”

Inizia la settimana che porterà alla ripresa del campionato di Eccellenza. Si ritornerà finalmente a parlare di calcio giocato, ma, principalmente inizierà la seconda parte del torneo che stabilirà tutti i verdetti della stagione. Naturalmente questo inizio ritardato dall’aumento dei contagi, avrà sulle spalle la pesante spada di Damocle della pandemia che potrebbe provocarne i rinvii di alcune gare e il conseguente slittamento della stagione regolare. Ormai, comunque, tutto sembra deciso e in Lega le parole del presidente Morgana hanno confermato la ripresa della stagione il 23 gennaio, lasciando cadere ogni dubbio. Il Santa Croce da parte sua, proprio in quest’ottica non si è fermato un attimo e tolti i giorni festivi di Natale, Capodanno e Epifania, si è allenato continuamente. La squadra sotto lo sguardo vigile di mister Lucenti ha sostenuto una mini preparazione atletica e soprattutto ha cercato di amalgamarsi, facendo integrare i nuovi acquisti agli schemi del tecnico biancazzurro. Il volto del Santa Croce è cambiato sensibilmente dall’ultima gara del girone di ritorno contro la Virtus Ispica e alle numerose partenze si sono contrapposti altrettanti arrivi. Dopo i tesseramenti dei difensori Salvatore Mancuso e Paolo Vassallo e dell’esterno Santi Mancuso, è arrivato in biancazzurro il centrocampista argentino Ivan Baumwollspinner. In settimana giorni, inoltre sono stati ufficializzati altri tre acquisti: l’attaccante croato Stjepan Olujic classe 2001 che in patria ha giocato in terza serie con NK Urania e NK Kamen, l’esperto centrocampista colombiano con passaporto spagnolo Jordan Esteven Mina Pineda classe 1995, cresciuto nelle giovanili del Levante Ud (club di Liga iberica) che a settembre ha iniziato la stagione al Budoni ( Eccellenza sarda) e del portiere campano Luigi Manno classe 2000 ex giovanili del Napoli e del Catania e con esperienze in serie D con Sancataldese, Locri, Castrovillari e ACR Messina. La società con la probabile riapertura del mercato a fine gennaio, rimane ancora vigile per eventuali inserimenti dell’ultima ora, proprio per dare un segnale alla squadra e all’ambiente che la conquista della salvezza è un obiettivo imprescindibile.

” Domenica a Barcellona contro L’Igea inizierà un nuovo campionato per noi. – dice il team manager Salvo Fazio – Siamo consapevoli che domenica affronteremo una corazzata, ma di sicuro non partiremo sconfitti. Abbiamo rinnovato l’organico della rosa e siamo convinti di aver accresciuto le nostre potenzialità. Ci giocheremo la partita coscienti di non aver nulla da perdere e proprio per questo motivo affronteremo la contesa senza alcuna remora. Possiamo fare bene, ma contro un avversario così forte occorrerà un giusto atteggiamento e soprattutto tanta concentrazione”.

