Due incendi hanno richiesto oggi l’intervento dei vigili del fuoco a Modica. Il primo intorno alle 13 in una traversa di Via della Costituzione al Polo Commerciale. Qui ha preso fuoco, probabilmente per un corto circuito, un furgone.

Il secondo in Contrada Quartarella-San Giovanni Lo Pirato ed ha interessato un cassonetto per la raccolta dei rifiuti. Si è registrato intorno alle 16.

