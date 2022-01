Auto fuori controllo finisce contro la vetrata della filiale bancaria di UniCredit in Viale Medaglie d’Oro a Modica. Alla guida del veicolo, una Jeep Renegade, era una donna modicana che, per cause da stabilire, ne ha perso il controllo. La conducente è rimasta illesa ma poteva causare una tragedia se fosse passato un pedone visto che tra la corsia e la vetrata c’è un parcheggio a spina di pesce e un marciapiede di circa tre metri.

