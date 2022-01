Modica.Esenzione tassa di soggiorno e occupazione suolo pubblico

In considerazione del persistere del particolare momento vissuto dalla popolazione e legato al prolungarsi dello stato di emergenza sanitaria, la Giunta Municipale di Modica ha deliberato due importanti decisioni che riguardano il comparto turistico e quello commerciale della Città. In particolar modo è stato scelto di proseguire per tutto il 2022 con l’eliminazione della tassa di soggiorno per tutti coloro che soggiornano a Modica dalla quarta notte in poi. Per il comparto commerciale è stata eliminata totalmente la tassa di occupazione del suolo pubblico fino al 31 marzo 2022, ovvero fino all’attuale termine fissato per la fine dello stato di emergenza. Se tale termine verrà prolungato anche l’esenzione andrà di pari passo. Rientrano in questa casistica tutte quelle attività che utilizzano il suolo pubblico per lo svolgimento dei propri affari e quindi commercio ambulante e installazione di tende, verande e qualsiasi tipo di dehors. Per usufruirne devono comunicare al Comando di Polizia Locale i dati della ditta e del legale rappresentante, l’ubicazione e la quantificazione dell’area occupata, la descrizione delle strutture che si intendono utilizzare e l’impegno alla cura e manutenzione dell’area che si intende utilizzare. Si rende altresì noto che c’è la possibilità di chiedere anche un aumento fino al 50% dell’area già utilizzata integrando l’eventuale documentazione già presentata.

