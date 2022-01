Lorefice(M5s). “Con Superbonus in Sicilia oltre 6000 interventi”

“Il Superbonus 110% si conferma un sussidio prezioso per rilanciare il settore edilizio, ammodernare e rendere più sicuri i nostri edifici nel rispetto dell’ambiente e con evidenti benefici economici per le imprese e per le famiglie.“ E’ quanto riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), commentando il report di dicembre elaborato dall’ENEA e dal ministero della Transizione Ecologica:

“In Sicilia sono già 6.307 gli interventi realizzati o in corso d’opera, con 1.048.887.688,13 euro di investimenti ammessi a detrazione e 1.153.776.456,94 euro di detrazioni previste a fine lavori.

I lavori – prosegue Lorefice – riguardano 914 interventi condominiali, con il 46,2% degli investimenti totali; 4.070 interventi su edifici unifamiliari con il 41,4 % degli investimenti totali e 1.323 interventi su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, cioè previste di almeno tre impianti di proprietà esclusiva.

Leggendo questi numeri, non posso che essere felice del rifinanziamento di questa misura nella legge di bilancio 2022 con l’eliminazione dei vincoli sulle unità unifamiliari, che rappresentano gran parte dei beneficiari del bonus. Come Movimento 5 Stelle ci siamo battuti su tutti i tavoli per prorogare la possibilità per i cittadini di usufruire di questa importante misura.

Insieme al Superbonus 110% nella legge di Bilancio abbiamo finanziato ulteriori bonus edilizi, come il bonus ristrutturazioni, il bonus facciate con declassamento al 60%, l’eco e il sisma bonus ordinari, il bonus mobili e introdotto il bonus barriere architettoniche. Una serie di strumenti utili al rilancio edilizio delle nostre città in un’ottica di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, ma anche di stimolo all’ economia e all’occupazione.” Conclude la presidente.

