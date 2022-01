Virtus Kleb Ragusa vince la 1^ del 2022: battuta Molfetta

La Virtus Kleb Ragusa conquista i due punti in palio nel primo match casalingo del 2022. Una partita giocata a viso aperto, dove gli attacchi hanno brillato più delle difese, vibrante sino alla fine nonostante le tante defezioni in entrambe le squadre.

Villa e Canzonieri aprono i giochi in un primo quarto combattuto su entrambi i fronti. Con Scali e Infante come principali terminali offensivi, la Pallacanestro Molfetta prova ad allungare (19-26). Pronta la reazione dei ragazzi di Bocchino. Rotondo dal pitturato e Picarelli ai liberi riportano a 3 la distanza tra le due squadre. Il primo periodo si chiude col punteggio di 23-26.

Nel secondo quarto la Virtus Kleb prende il comando dei giochi. Trainati da un avvio imperioso di Chessari (10-2 il parziale, interamente firmato per Ragusa dal play in maglia numero 1),il team siciliano colora di biancoblu l’inerzia in campo. Bini e compagni provano a smorzare l’entusiasmo degli iblei ma le triple di Da Campo e Picarelli portano in doppia cifra il vantaggio interno (44-34 quando mancano 3’ alla pausa lunga). Affidandosi sempre alle conclusioni dalla lunga distanza, Ragusa chiude il primo tempo col punteggio di 53-41.

Al ritorno dal riposo lungo i pugliesi si rifanno sotto con Tassone, Scali e Infante (59-52). La reazione iblea arriva con Mattia Da Campo ma gli ospiti ci credono. Scali prima replica alla tripla di Canzonieri e poi firma il -6 (66-60). Nonostante il buon impatto di Stefanini, ritornato in campo dal lungo stop dovuto ad un infortunio, ancora Bini e poi Infante riducono ulteriormente la distanza (71-67). Il 34 in maglia rossa fallisce il canestro del -1 e Picarelli ai liberi concede ossigeno ai siciliani che ai 30’ sono 73-67.

Molfetta riparte da dove aveva lasciato con Villa che trova due importantissimi centri per il 73-71. Chessari e Da Campo suonano la carica ma non scalfiscono l’impeto dei ragazzi di Gesmundo che replicano, quasi senza batter ciglio, con Infante e Villa (80-76 il punteggio). Nel finale, Ragusa combatte col quintetto piccolo, incrementa nuovamente il gap appoggiandosi alle conclusioni di Picarelli e Da Campo, contro un avversario che ha il merito di crederci fino alla fine. Finisce 94-88, con Da Campo e Chessari in doppia doppia (27 punti e 10 rimbalzi il primo, 23 punti e 10 rimbalzi il secondo).

«Voglio fare un plauso ai miei ragazzi – commenta a fine match coach Bocchino – che hanno condotto una partita in maniera lucida e costante. Nonostante le defezioni nel roster i giocatori in campo hanno dato il meglio di loro. Non era per niente facile dopo lo stop natalizio tornare sul parquet e battere una squadra come Molfetta. A loro il merito di aver combattuto fino alla fine senza risparmiarsi mai. Sono contento anche del ritorno in campo di Stefanini che ha dato valore aggiunto alla squadra. Adesso ci aspetta una trasferta difficile a Ischia e per questo torneremo presto in palestra per prepararci al meglio in attesa che alcuni giocatori infortunati possano rientrare in squadra quanto prima».

VIRTUS KLEB RAGUSA – PALLACANESTRO MOLFETTA: 94 – 88

Parziali: 23-26; 53-41; 73-67

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 23, Rotondo 10, Da Campo 18, Simon ne, Ianelli ne, Marletta ne, Comitini ne,

Stefanini 7, Salafia, Canzonieri 9, Picarelli 18, Festinese ne

Coach Bocchino

PALLACANESTRO MOLFETTA

Tassone 10, Infante 20, Kodra, Bini 14, Scali 25, Epifani 4, Mezzina,

Villa 15

Coach Gesmundo

Arbitri: Rezzoagli – Gallo

