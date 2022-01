Operazioni conguaglio per datori di lavoro. EBT Ragusa chiarisce

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori iblei del comparto che l’Inps, con circolare n. 198 del 28 dicembre 2021, ha provveduto a fornire chiarimenti relativamente alle operazioni di conguaglio di fine anno, per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens. Tutto ciò con particolare riferimento a: massimale contributivo e pensionabile; contributo aggiuntivo Ivs 1%; conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse; “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 516,46 per l’anno 2021) nel periodo d’imposta (articolo 51, comma 3, del Tuir); auto aziendali ad uso promiscuo; prestiti ai dipendenti; conguagli per versamenti di quote di Tfr al fondo di tesoreria; rivalutazione annuale del Tfr conferito al fondo di tesoreria; gestione delle operazioni societarie.

“Si ricorda che il termine ultimo per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio – chiariscono dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – è il 16 febbraio 2022, scadenza della denuncia di competenza del mese di gennaio 2022, mentre per le operazioni di conguaglio riguardanti il Tfr destinato al fondo di tesoreria e le relative misure compensative potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2022” (scadenza 16 marzo 2022), senza aggravio di oneri accessori. Questi e altri adempimenti come sopra descritti, seppur in periodo Covid, sono indispensabili da attuare”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

