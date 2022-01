Modica. Tutte le scuole chiuse e niente DAD fino a mercoledi 12 gennaio

Tutte le scuole di ogni ordine e grado a Modica resteranno chiuse almeno fino a mercoledi 12 gennaio. La decisione, che verrà ufficializzata a breve, è stata comunicata al Sindaco Ignazio Abbate dall’Assessore Regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, in costante contatto. Nessun tipo di didattica, nè in presenza nè a distanza, è prevista per questi tre giorni. Abbate invita i singoli istituti che non l’abbiano ancora fatto ad organizzarsi e predisporre la riattivazione della DAD poichè mercoledi ci sarà un nuovo vertice a Palermo che potrebbe sancire definitivamente il prosieguo dell’anno scolastico in DAD.

