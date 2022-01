Il match analyst Tumino nello staff tecnico del Ragusa calcio

Il Ragusa calcio amplia il proprio staff tecnico. Il tecnico delle aquile azzurre, Filippo Raciti, si avvarrà, infatti, per l’intero girone di ritorno, del supporto di Gabriele Tumino, match analyst, che si occupa di aiutare l’allenatore analizzando le specificità degli avversari. Ragusano, giovanissimo, appena 19 anni, Tumino ha conseguito a livello nazionale il diploma Sics di video analista tattico. “Ho iniziato la mia avventura calcistica nelle giovanili della Game sport – dice – però ho subito scoperto di essere più portato per stare dall’altra parte. Il mio grande sogno è allenare ma per ora è già un grande onore potere dare una mano a un tecnico di grande esperienza come mister Raciti”. E quest’ultimo, a proposito di Gabriele Tumino, dice: “Un’altra freccia al nostro arco dal punto di vista dello staff. Tra l’altro, si tratta di un giovanissimo e di un ragusano. Quindi, sposa perfettamente quelli che sono i nostri obiettivi di valorizzazione del movimento calcistico locale. Abbiamo già cominciato un serrato confronto su quella che dovrà essere la nostra attività. E sono certo che Gabriele potrà darci una grande mano”. A dare il benvenuto a Tumino anche il direttore generale Alessio Puma: “Siamo convinti che il suo contributo sarà prezioso per il nostro progetto”.

