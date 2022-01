Amministrative a Scicli. Centrosinistra candida Vindigni sindaco

Le forze politiche di centrosinistra, PD, M5S, Movimento 100 Passi, la Casa dei Moderati, con Udc, +Europa, lista ScicliKA, Cittadini per Scicli, hanno deciso di presentarsi alla città, in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera, con un progetto politico e amministrativo unitario.

Il progetto si fonda su competenza amministrativa, responsabilità nell’azione politica, e costruirà una nuova stagione per la città, fatta di idee e nuovi progetti, di svolta e rilancio, di attenzione ai bisogni di comunità, e tesa allo sviluppo sostenibile.

“Tenendo ben presente i valori caratterizzanti del progetto, si sono valutate le figure che al meglio potessero assumere su di sé l’onere della candidatura a sindaco, e si è unanimemente indicato quale candidato a sindaco per la Città di Scicli il consigliere comunale Giorgio Vindigni.

Questo sarà soltanto il primo passo di un percorso di ascolto e apertura alla città, nella ferma volontà di creare un campo di centro sinistra largo, aperto e inclusivo di tutti coloro che si riconoscono nei principi comuni di condivisione, equità, imparzialità e sostenibilità”.

