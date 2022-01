Dipasquale.Fondi Cacioteca. “Le promesse da campagna elettorale”

“Dopo anni di totale abbandono e disinteresse sul Corfilac di Ragusa da parte del Governo regionale, che con il suo comportamento sconsiderato ha tramutato un centro di ricerca di assoluta eccellenza nel fantasma di se stesso, ormai nel pieno della campagna elettorale regionale arrivano le promesse di finanziamento per la Cacioteca del Consorzio. Che faccia tosta!”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, che aggiunge: “Ci vuole una certa faccia tosta anche per esprimere soddisfazione e ringraziamenti per dei fondi promessi mentre l’attività del Consorzio di Ricerca è stata praticamente azzerata, mentre ci sono difficoltà per reperire le somme per gli stipendi dei dipendenti, nonostante i diversi emendamenti in finanziaria presentati da me e ignorati da maggioranza e Governo”.

“Il Governo Musumeci – aggiunge Dipasquale – in questi anni se n’è infischiato del Corfilac, salvo fare qualche passerella, e questo ente è stato abbandonato… È bene ricordarlo – conclude – ed è bene fare presente a Musumeci che il suo governo sarà valutato dagli elettori per ciò che ha fatto in cinque anni, non per le promesse degli ultimi mesi”.

