Riqualificazione alloggi Erp Vittoria. Confronto con Iacp

Nuovi interventi di riqualificazione per gli alloggi di edilizia residenziale popolare di Vittoria in contrada Fanello. E’ quanto ha assicurato il neopresidente dell’Iacp di Ragusa, Salvo Mallia, alla presenza del funzionario Ettore Di Paola, al presidente provinciale Mpsi e responsabile provinciale Enti locali Lega Sicilia, Andrea La Rosa, e al consigliere comunale della Lega, Biagio Pelligra, segretario cittadino Mpsi, nel corso di un incontro svoltosi nella sede dell’istituto a Ragusa. “Il presidente Mallia – dicono all’unisono La Rosa e Pelligra – ci ha illustrato che il lotto 25 di contrada Fanello sarà al centro, assieme ad altri alloggi nel resto della provincia, di un’azione di riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria degli edifici grazie ai finanziamenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza “Programma sicuro, verde e sociale”. Noi abbiamo chiesto che possa esserci un monitoraggio generale sugli alloggi di Iacp della città di Vittoria considerato che alcuni versano in uno stato di grave fatiscenza. Il presidente ci ha assicurato che nei prossimi giorni effettuerà un sopralluogo per verificare di presenza quale il tenore delle criticità e valutare la predisposizione di eventuali interventi di ristrutturazione”. “Ringraziamo Mallia – aggiungono La Rosa e Pelligra – per la disponibilità manifestataci e auspichiamo che l’Iacp possa valutare in tempi rapidi in che modo adoperarsi al fine di rispondere in maniera specifica alle numerose sollecitazioni provenienti dagli assegnatari degli alloggi che da tempo, ormai, chiedono provvedimenti certi”.

