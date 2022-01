Esplodono i contagi Covid in Sicilia

Esplodono i contagi da coronavirus in Sicilia. L’ultimo bollettino riporta qualcosa come 14269 contagi in 24 ore, anche se la Regione ha annunciato che da ieri tieni conto, nelle positività, anche degli antigenici rapidi (come riporta la circolare di ieri). Diciannove sono i morti, salgono i ricoveri in ospedale.

Come riporta Gds.it, il tasso di positività raddoppia e sale al 24% ieri era 12%. L’isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 80.116 con un aumento di 12.918 casi. I guariti sono 1.332 mentre le vittime sono 19 e portano il totale dei decessi a 7.634.

Sul fronte ospedaliero sono 1.063 ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 119, quattro in più rispetto alla giornata precedente. Il contagio nelle singole province vede Palermo con 3.210 casi, Catania 3.377, Messina 1.502, Siracusa 1.546, Trapani 1.075, Ragusa 1.195, Caltanissetta 1.149, Agrigento 499, Enna,

Numeri altissimi e mai raggiunti anche nel resto d’Italia. Superano i 200 mila i casi Covid nel Paese. Dai dati del ministero della Salute si evidenzia una crescita dei casi di coronavirus che raggiungono oggi il numero record di 219.441, in forte aumento rispetto ai 189.109, con 1.138.310 tamponi processati, e un tasso di positività che sale al 19,27%. Scendono i decessi a 198.

