Chiaramonte Gulfi. Riavvio attività scolastiche in sicurezza

Il sindaco Sebastiano Gurrieri ha affermato che “in merito agli ottimi risultati ottenuti per la campagna vaccinale di martedicon oltre 250 somministrazioni di vaccini, si evidenzia il sempre crescente senso di responsabilità dei cittadini Chiaramontani verso la situazione pandemica ad oggi in atto ma allo stesso tempo è anche sintomatico di una forte preoccupazione”.

Si tenga conto che la percentuale dei contagiati è inferiore all’uno per cento della popolazione, pertanto non bisogna cadere nella preoccupazione ma bisogna continuare nel rispetto massimo delle misure di prevenzione come il distanziamento, l’obbligo di indossare la mascherina e di evitare gli assembramenti.

“Vale la pena ricordare – aggiunge il primo cittadino – che seppure l’attuale variante covid ‘’Omicron’’ è notevolmente più contagiosa delle precedenti varianti, la carica virulenta così come confermato dalla comunità scientifica sembra essere decisamente inferiore rispetto alla variante ‘’Delta’’.

Altresì il sottoscritto – continua Gurrieri – ha già interloquito con il Direttore Generale dell’ASP7 Ragusa Aliquò, in merito alla riattivazione dei ‘’drive point’’ per la somministrazione dei test covid con tamponi rapidi, a tal proposito insieme al dirigente ASP si è proceduto alla pianificazione dei suddetti drive point seguendo il criterio di selezione delle categorie a più alto rischio e tenendo conto anche della popolazione scolastica.

Infine – conclude il primo cittadino Gurrieri – sono stati delegati gli assessori alla Sanità Cristina Terlato e alla Pubblica Istruzione Daniela Savasta che in sinergia con il Dirigente Scolastico programmeranno la campagna di prevenzione per la popolazione studentesca nel rispetto delle previsioni dettate dalle linee guida del CTS e delle scelte del governo centrale e regionale.”

