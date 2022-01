Chiaramonte, il presepe in miniatura nella città dei musei

Non si terrà più in presenza la cerimonia di premiazione che era stata promossa per sabato 8 gennaio al teatro Sciascia di Chiaramonte Gulfi nell’ambito della manifestazione “Il presepe in miniatura nella città dei musei” che ogni anno vede concorrere maestri presepisti provenienti da ogni parte della Sicilia. “Una scelta necessaria – afferma Vito Sammatrice dell’associazione culturale L’arco – che, dopo la sollecitazione in tal senso proveniente dall’Amministrazione comunale, abbiamo subito condiviso considerata la particolarità del momento. Resta, comunque, la possibilità, rispettando le vigenti prescrizioni antiCovid, di visitare l’esposizione al museo di Arte sacra per potersi rendere conto da vicino della bravura di chi ha saputo rappresentare la Natività in maniera innovativa, facendo affidamento sulle caratteristiche artigianali che costituiscono il fulcro delle attività storiche presenti sul nostro territorio”. In particolare, nelle giornate di giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio la mostra potrà essere visitata dalle 10 alle 13,30 e dalle 15 alle 19. Finora, chi ha avuto modo di ammirare le realizzazioni che costituiscono il fulcro di questa iniziativa espositiva, ha avuto l’opportunità di esprimere il proprio apprezzamento per l’allestimento del percorso e per l’atmosfera che si respira all’interno del museo di Arte Sacra in questo periodo legato alle festività di fine anno. Inoltre, l’organizzazione sta pensando di allestire un evento speciale, non in presenza, in vista della data in cui si sarebbe dovuta tenere la cerimonia di premiazione. Maggiori particolari nei prossimi giorni. Per informazioni ulteriori sulle visite è possibile contattare il numero 392.6692232.

