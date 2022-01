Lorefice (m5s), “Parte l’assegno unico universale”

“Dal primo gennaio si è aperta per le famiglie la possibilità di presentare domanda per l’assegno unico universale per i figli che verrà erogato a partire dal mese di marzo.” E’ quanto annuncia la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera Marialucia Lorefice (m5s), che spiega:

“Per la prima volta tutte le famiglie con figli potranno usufruire di questo contributo mensile, anche i lavoratori autonomi e gli incapienti; verrà concesso dal settimo mese di gravidanza fino al ventunesimo anno di età, o ancora oltre nel caso di figli con disabilità.

L’importo – precisa la presidente – varierà da una base minima di 50 euro a figlio, per i nuclei a partire da 40.000 euro di ISEE o per chi non lo presenta, a una massima di 175 euro, per gli ISEE fino a 15.000 euro. Saranno previste maggiorazioni dell’importo per il terzo figlio, per i nuclei con quattro figli o più, per i figli con disabilità, per le madri di età inferiore a 21 anni e per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.

La misura, inoltre, sarà compatibile con il reddito di cittadinanza e con il bonus asilo nido.”

“L’assegno unico avrà periodicità annuale, da marzo a febbraio e ogni anno si dovrà presentare domanda all’Inps tramite il sito web, call center o grazie all’aiuto dei patronati. E’ possibile simulare l’importo mensile del nuovo sussidio spettante a questo indirizzo: SimulaImportoRata (inps.it) accessibile da qualsiasi dispositivo senza credenziali di accesso.

Come Movimento 5 stelle ci siamo molto battuti per l’introduzione di questa misura che, assieme al family act, ci permette di ridisegnare il nostro sistema di welfare familiare, di sostenere la natalità, di incentivare l’occupazione femminile, tendendo una mano a 7 milioni di famiglie con figli.” Conclude Lorefice

