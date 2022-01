Modica, nuova corsa all’Hub vaccinale. Lunghissima fila di auto

Stamattina ha riaperto l’hub vaccinale di Contrada Beneventano a Modica ed è nuovamente corsa ai tamponi. File lunghe alcuni chilometri e gente in paziente attesa di potere accedere nell’area sanitaria sperando di arrivare in tempo prima della chiusura. Il fatto è che non si fanno tamponi ma vaccini. Anche le farmacie che sono attrezzate per i tamponi non sono da meno. Una opera su prenotazione, la Farmacia Amore, le altre due sono prese d’assalto (Roccasalva e Floridia). La prima di queste ultime due ha lavorato anche il primo dell’anno.

