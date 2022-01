Modica. Dieci milioni di euro per progetti di riqualificazione

Sei progetti della città di Modica tra i 1.784 ammessi e finanziati dal Governo nazionale a valere su fondi per la rigenerazione urbana, al fine di ridurre fenomeni di marginalizzazione nonché per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Modica ha avuto riconosciuta la cifra complessiva di dieci milioni di euro, destinati alla riqualificazione del Palazzo Denaro Papa, alla ristrutturazione dell’Albergo dei Poveri, alla riqualificazione dell’area attualmente occupata dal mercato ortofrutticolo di Viale Medaglie d’oro, alla manutenzione straordinaria del 2° e 3° piano del Palazzo degli Studi (foto), alla riqualificazione di Piazza Mediterraneo, a Marina di Modica, ed alla ristrutturazione di Palazzo Campailla.

“Occorre adesso – dice Vito D’Antona di Sinistra Italiana – che l’amministrazione comunale proceda a dare tempestivo seguito al finanziamento, mediante la redazione dei progetti esecutivi delle opere ed il conseguente appalto, dato che i tempi ristretti imposti dal decreto di finanziamento non ammettono eccezioni e al fine di evitare, come successo in altre occasioni, che le eventuali lentezze o inadempimenti possano determinare la revoca dei finanziamenti e l’eventuale restituzione delle somme accreditate.

Proponiamo, pertanto, che venga subito costituito un gruppo di lavoro straordinario di tecnici comunali che abbia la responsabilità di affiancare la giunta nel lavoro occorrente affinchè entro il 31 marzo 2026, data di chiusura e collaudo dei lavori, la città possa fruire di tali opere”.

Salva