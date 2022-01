Cerimonia di premiazione a Pergusa per i migliori podisti siciliani che hanno partecipato al Campionato Interregionale Master su pista, disputati tra maggio e luglio. Due atleti della Società “Il Castello Città di Modica” sono saliti sul palco: si tratta di Giorgio Blandino, per la velocità, e Pippo Vindigni, per il mezzofondo.

Salva