Al “Perracchio” di Ragusa bel concerto di Eugenio Bennato

Grande successo ieri sera al Teatro Perracchio di Ragusa per il concerto di Eugenio Bennato promosso da Agimus Ragusa con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa. Una festa in musica con sonorità che si sono mescolate tra loro ripercorrendo viaggi in note. La musica popolare mediterranea è stata protagonista di una serata in cui atmosfere etniche e sonorità intense hanno coinvolto gli spettatori presenti con un mix di musica e movimento che è riuscito a trasmettere gioia, ma anche sentimento di fratellanza e condivisione. Con “Controcorrente tour”, il cantautore, insieme ai musicisti che lo accompagnano da oltre un decennio nel progetto Taranta Power, hanno divertito ed emozionato il pubblico, proponendo classici successi e nuove canzoni, ispirate al particolare periodo che stiamo vivendo, mettendo al centro il tema dell’integrazione e della valorizzazione delle identità mediterranee e del Sud del mondo. Pubblico divenuto praticamente un coro dalla platea per alcune canzoni famose del suo repertorio come nel caso di “Mediterraneo”. La grande musica popolare, strumento di comunicazione diretto e coinvolgente, riesce così a veicolare messaggi di pace e speranza, sentimenti che diventano ancora più intensi e auspicabili in questo periodo di feste. Il poliedrico cantautore e musicista è stato affiancato sul palco da Ezio Lambiase alla chitarra classica ed elettrica, Mujura alla chitarra acustica ed al basso, Francesca Del Duca per voce e percussioni, mentre Sonia Totaro ha danzato e cantato. Agimus Ragusa, presieduta da Peppe Basile, continua a proporre sempre eventi di alta qualità. Per il 2022 è già pronta una nuova ricca stagione di Ibla Classica International. Si stanno definendo gli ultimi particolari per poter presentare il programma definitivo della manifestazione fondata anni fa dal maestro Giovanni Cultrera, oggi soprintendente del Teatro Bellini di Catania.

