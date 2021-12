Covid. Annullato a Ragusa il grande concerto di Capodanno

Annullato il gran concerto di Capodanno che doveva tenersi al Teatro Tenda di Contrada Tabuna a Ragusa. L’annuncio è del maestro e direttore Umberto Terranova sulla sospensione dell’appuntamento dell’1 gennaio, alle 18,30, con la Euro Simphony Orchestra e con la partecipazione del soprano Piera Grifasi e del tenore Dario Adamo. «Abbiamo cercato, sino all’ultimo – dice Terranova – di capire se ci potessero essere le condizioni per tenere il concerto, nel rispetto delle normative vigenti e quindi con l’ingresso garantito attraverso il super green pass. Ma il consistente aumento dei contagi registratosi in provincia e, soprattutto, nella città di Ragusa ci hanno convinto che la scelta più giusta sia quella di non tenere, per il momento, il concerto». Il biglietto potrà essere rimborsato presentandosi ad Arte Sonora in corso Vittorio Veneto 508 a Ragusa ed esibendo il tagliando acquistato.

