Vittoria. Rischiano di morire all’interno di un’autocistena

Nel sito del lavaggio annesso al distributore, Tamoil, sulla Vittoria-Acate, presumibilmente per effettuare attività di pulizia di un’autocisterna che trasportava gasolio, due operai sono scesi all’interno della stessa, e sono rimasti storditi dai vapori. E’ accaduto stamattina intorno alle 8:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittoria che sono riusciti a passare le maschere collegate agli autoprotettori in dotazione ai due malcapitati, tirati fuori, e affidati al personale del 118 che per precauzione aveva interessato l’elisoccorso. Viste le condizioni, i due sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Vittoria.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vitoria, e personale del servizio di prevenzione della ASP di Ragusa.

