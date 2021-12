Santa Croce Camerina. La comunità rumena ricevuta dal Sindaco

Anche quest’anno i bambini della comunità romena hanno voluto fare gli auguri di Natale in stile tradizionale tramite le Colinde (canti popolari che risalgono alla vecchia Dacia). I bambini sono stati accolti al comune di Santa Croce Camerina, dal dott. Giovanni Barone che ha donato ai bambini dei dolci e cioccolatini così come prevede la tradizione.

Successivamente i bambini hanno portato anche nelle case lo spirito natalizio che ha riempito i cuori degli abitanti di gioia. La coordinatrice del gruppo, la signora Nicola Cornelia, ha omaggiato i bambini con dei libri nella loro lingua con l’augurio che continuino a coltivare la loro lingua materna. La pro loco Kamarinense conclude in bellezza questo anno particolare e augura a tutti buone feste.

