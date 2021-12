Giovanni Occhipinti, 45enne ragusano, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto sulla Ragusa-Catania. Insegnava fisica alla Sorbona di Parigi. Il 45enne era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato contro un altro mezzo all’altezza dello svincolo per Vizzini.

