Ragusa. Il Sindaco emana due ordinanze u Natale e Capodanno

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì in occasione delle prossime festività ha emanato due ordinanze.

La prima ordinanza, la n. 1419 del 23 dicembre, dispone che il valore limite massimo di immissione sonora, in deroga ai valori previsti dalla normativa vigente,

da rispettare nei giorni 24 e 25 dicembre 2021 e dal 31 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, dalle ore 21:00 e 03:00, è pari a 75 db riferito al tempo di esercizio dell’attività. Con detto provvedimento infatti si prende atto, tra l’altro, che nei giorni 24 e 25 dicembre 2021 e dal 31 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, molti esercizi pubblici offriranno ai propri clienti attività di intrattenimento in maniera “temporanea e occasionale” e che nella notte di Capodanno possono essere svolte feste o eventi organizzati dal Comune di Ragusa o da privati, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La seconda ordinanza, dispone invece, da giorno 24 dicembre 2021 a giorno 1 gennaio 2022 compreso, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari. La violazione di quanto disposto nell’ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

