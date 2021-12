Monterosso. Un Natale fuori dal comune per la gioia dei piccoli

Molto riuscita l‘’iniziativa “Un Natale fuori dal comune” svoltosi giovedì pomeriggio, nei locali dell’Auditorium Comunale ed organizzato nei minimi particolari da due giovani esperte Milena ed Angela. Un centinaio di bambini presenti hanno vissuto un giorno speciale . Nel villaggio di Babbo Natale , appositamente ricostruito nei minimi particolari da Milena e Angela, i piccoli si sono molto divertiti .

L’obiettivo di far credere ancora una volta che la magia del Natale esista è riuscito perfettamente .I bambini, accolti dagli aiutanti di Babbo Natale hanno scritto una letterina, l’hanno imbucata e dopo aver ricevuto un panettone e dei gadget assortiti, hanno potuto incontrare Babbo Natale. Non solo magia ma anche sorpresa e stupore sono state le parole chiave di questa giornata.

“ Tutti i nostri sforzi sono stati ripagati dai sorrisi degli oltre cento bambini – affermano le organizzatrici Milena ed Angela- che si sono immersi in questo incantevole paesaggio natalizio.

Un grazie di cuore va alle 49 attività operanti nel territorio di Monterosso Almo che hanno creduto in noi e hanno scelto di contribuire al successo del progetto, a tutti i genitori che continuano a fidarsi di noi, a tutte le persone che ci sono state vicino e ci hanno aiutate a realizzare questo piccolo sogno. Con un pizzico di fantasia e una spolverata di passione tutto è possibile”.

nelle foto un momento della manifestazione

Salva