Modica. Eseguita ispezione cadaverica su Daniele Caschetto

E’ stata eseguita oggi nell’obitorio dell’Ospedale Maggiore, l’ispezione cadaverica sul 44enne Daniele Caschetto, il camionista modicano deceduto ieri sulla SS. 194 Modica-Pozzallo, nel pauroso incidente che ha coinvolto un altro autocarro e un furgone. Il magistrato di turno ha incaricato il medico legale Guglielmo Tumino ad effettuare l’accertamento. In atto il corpo dello sfortunato Caschetto resta nel nosocomio di Via Aldo Moro in attesa delle decisioni del pubblico ministero che potrebbe anche decidere per l’autopsia. Nessuno dei tre feriti è in pericolo di vita. La polizia locale prosegue nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La vittima, che lascia la moglie e due figlioletti, non da molto tempo aveva voluto intraprendere l’attività di camionista. Era appassionato di musica, ed in passato aveva suonato la chitarra con alcuni gruppi.

