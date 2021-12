Modica. Buoni spesa: ecco dove andare a spenderli

Sono 901 i buoni spesa elargiti dal Comune di Modica agli aventi diritto che hanno presentato istanza dallo scorso 7 dicembre. Di questi, 221 per residenti di Modica Alta che potranno spenderli presso il punto vendita Conad Belvedere (lettera A-L) e Todis di Via Loreto (lettera M-Z). 396 sono invece i residenti del quartiere Sorda che verranno utilizzati presso Conad Le Liccumie (lettera A-L) e Conad Treppiedi (lettera M-Z). Per i 249 aventi diritto residenti a Modica Centro e Dente il punto vendita individuato è il supermercato Decò di Via Sacro Cuore. Per i 35 residenti di Frigintini aventi diritto il supermercato è quello di Conad Calabrese. Inoltre sono stati elargiti ulteriori 74 buoni da 100 euro in favore di quei richiedenti che, pur avendo ISEE nella norma, avevano una residenza inferiore ai 5 anni. Per loro il punto vendita convenzionato è il Conad La Madonnina di Via Modica Giarratana. Il Sindaco rende noto, inoltre, che c’è ancora la possibilità di presentare istanza entro il 31 dicembre. I buoni spesa, non validi per acquisto di alcolici e cosmetici, possono essere utilizzati anche in più riprese presso gli esercizi commerciali convenzionati. Per presentarli bisogna compilare l’apposito modulo dal sito istituzionale del Comune di Modica o consegnarlo in formato cartaceo presso l’ufficio protocollo dei Servizi Sociali. I buoni a disposizione sono da 100,00 euro per unico componente del nucleo familiare; da 250,00 per nuclei fino a 4 persone, da 350,00 euro per nuclei oltre i 4 componenti “Per il settimo Natale consecutivo – commenta il Sindaco – siamo riusciti a concretizzare questo aiuto economico rivolto a quelle famiglie in difficoltà che risiedono nel nostro territorio. Una iniziativa molto apprezzata dai nostri cittadini che possono usufruire di questo piccolo aiuto per passare un Natale più sereno”.

