Cna Ragusa. Cerimonia di premiazione per 31 studenti del “Besta”

Si è tenuta nella sede territoriale della Cna di Ragusa, in via Psaumida, la cerimonia di premiazione di 31 studenti di IV e V anno dell’istituto tecnico commerciale Fabio Besta di Ragusa nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, svoltisi in seno all’associazione di categoria, con riferimento all’anno scolastico 2020-2021. Per l’istituto erano presenti il vicepreside Giovanni Giummarra e le docenti Giovanna Sgarioto e Piera Scribano. Per la Cna, invece, il segretario territoriale Carmelo Caccamo con i funzionari Giovanni Brancati, responsabile Agenzia per il lavoro, e Laura Lissandrello, responsabile progetti speciali, i quali hanno ideato e seguito tutto il percorso di alternanza scuola lavoro con gli studenti. Sono stati sette i gruppi di ragazzi del Besta a sviluppare un’idea imprenditoriale con la creazione di un vero e proprio business plan. A ciascuno di loro è stato consegnato un attestato di partecipazione. Attestato di merito, invece, per i primi tre classificati. Questa la graduatoria: primo posto per Green House srl (coffee shop di prodotti naturali a base di canapa); secondo posto Splifus srls (web agency che sviluppa siti web, consulenza seo, siti e-commerce); terzo posto per Just eat to kit srls (bottega virtuale che permette ai clienti finali di realizzare la scaccia ragusana direttamente a casa propria). “Un’esperienza – ha dichiarato il segretario territoriale Caccamo – che ci ha permesso di avere un contatto diretto con gli studenti e che ci ha consentito di comprendere qual è la loro idea di imprenditorialità al giorno d’oggi. Una circostanza molto interessante e al contempo stimolante visto che guarda soprattutto al futuro. Ringraziamo il dirigente scolastico Antonella Rosa per la collaborazione fornita dall’istituto da lei guidato. Intendiamo intensificare i rapporti professionali reciproci nell’interesse degli studenti e del nostro territorio”.

