Anc Ragusa. Approvato emendamento su malattia e infortunio

Dalla commissione Bilancio del Senato è arrivato il via libera all’emendamento sull’introduzione delle disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi agli adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio. A darne notizia è il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, ricordando la grande battaglia condotta dalla categoria a questo proposito. “L’emendamento approvato – chiarisce Paolino – stabilisce che, “in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia, o infortunio, o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano una inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista, o al suo cliente, a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della Pubblica amministrazione”. Si tratta di un traguardo storico a cui si giunge dopo decenni di battaglie che la nostra associazione non ha mai smesso di portare avanti per fare in modo che anche ai professionisti fosse riconosciuto il diritto alla salute, al pari di ogni altro cittadino di questo Paese”.

Dopo la conquista del diritto allo sciopero, la categoria si vede finalmente riconosciuto il diritto alla salute e al lavoro, con la possibilità per tutti i professionisti di potersi curare senza dover incorrere in sanzioni per il mancato rispetto dei termini degli adempimenti. L’Anc ringrazia il primo firmatario dell’emendamento, il sen. Andrea De Bertoldi, e tutti i parlamentari che hanno sostenuto il provvedimento credendo nella necessità di una misura volta a riconoscere piena dignità ai professionisti e al loro lavoro. “Un Paese come l’Italia – prosegue Paolino – non poteva non avere una norma di civiltà come questa. Il 2021 è stato un anno travagliato dal punto di vista sociale ed economico. Avere chiuso con una buona notizia ci fa ben sperare che il nuovo anno possa aprirsi all’insegna della collaborazione tra istituzioni e cittadini e del buon governo di cui questo Paese ha tanto bisogno”.

