Pozzallo, Migranti e accoglienza: zero attenzione in Finanziaria

Ancora una volta il Governo Draghi, nell’affrontare la manovra finanziaria, non dedica nessuna attenzione al fenomeno migratorio e a quei Comuni di frontiera che affrontano questo delicatissimo problema. La denuncia arriva dal Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

E’ l’ennesima sottovalutazione di un fenomeno che ha dimensioni planetarie e viene affrontato colpevolmente in modo sporadico e approssimativo.

Il Governo e il Parlamento diano, se c’è ancora la possibilità, un segnale importante a chi affronta il tema dell’accoglienza con grande spirito di sacrificio ed umanità, prosegue Ammatuna.

Non si possono condividere gli appelli del Santo Padre e del Presidente Mattarella e poi dimenticarli quando si debbono approvare provvedimenti legislativi.

