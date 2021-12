Angel Boric è il nuovo presidente del Cile

Il neo eletto presidente del Cile, Gabriel Boric, ha ringraziato la popolazione per il suo sostegno al secondo turno delle elezioni presidenziali, in cui ha sconfitto il candidato di estrema destra José Antonio Kast. “Il futuro del Cile ha bisogno di tutti noi e spero che avremo la maturità per ascoltare le sue proposte. Sapremo costruire ponti affinché i nostri connazionali possano vivere in condizioni migliori. I tempi che verranno non saranno facili” ha affermato Boric. Ha ricordato che la vittoria è il risultato delle lotte dei settori popolari di anni fa: «Mi sento erede di chi negli anni ha cercato giustizia, difesa dei diritti umani e delle libertà. Sarò il presidente di tutti i cileni”, ha aggiunto. Boric ha sottolineato l’importanza della difesa dell’ambiente assieme ai gruppi etnici indigeni. “Il mio impegno è curare ogni giorno la democrazia, una democrazia sostanziale, dove i quartieri e le organizzazioni sociali avranno un ruolo di primo piano, perché senza il popolo non c’è democrazia. Le istanze di giustizia e dignità sono ancora presenti nel popolo cileno. Avanzeremo con passi lenti ma sicuri, ha affermato il neo eletto presidente del Cile. Staremo a vedere se sarà in grado di mantenere tutte le promesse. Sarà una lotta dura la sua, simile a quella che sta attraversando il Perù del presidente Pedro Castillo che continua a combattere contro la sfiducia, più volte proposta e finora rintuzzata, del Congresso peruviano.

