Ottima prestazione per la Virtus Ragusa: battuti Lions Messina

Una prestazione convincente quella dei ragazzi di coach Trovato che tra le mura amiche del Pala Padua battono senza intoppi i Lions Basket Messina. I ragusani si sono imposti sin dal primo quarto e hanno gestito in maniera ponderata e decisa tutte le frazioni di gioco.

Sotto canestro i rimbalzi iblei schiacciano i messinesi, estremamente colpiti in difesa, e la distanza sul tabellone diventa man mano più pesante.

Federico Caroè con i suoi 35 punti a referto e compagni provano ad assemblare il puzzle ma i ragazzi di coach Trovato con una prova corale guidata da un incontenibile Bocchieri, Iurato e Cataldi sfaldano tutti i piani avversari, dimostrando una superiorità evidente in post basso, chiudono così il terzo quarto sopra di 27 lunghezze per poi gestire con sicurezza e forza fisica anche gli ultimi dieci minuti di gioco portando a termine il match bussando alla porta dei 100 punti con il risultato finale di 99 a 66 per i ragusani.

Con questo successo, la Virtus continua la sua scalata nella classifica del campionato di serie C silver. I ragusani dimostrano carattere e coesione e partita dopo partita acquisiscono un affiatamento e una coordinazione nel gioco frutto di settimane di duri allenamenti.

«Abbiamo fatto una buona partita – commenta a fine match coach Trovato – e abbiamo trovato buoni tiri con percentuali soddisfacenti e quindi posso ritenermi soddisfatto della prestazione dei ragazzi. In queste ultime partite ho potuto constatare un crescendo del livello di gioco, e questa è una cosa importante, ma dobbiamo continuare a lavorare come fatto finora se non con più intensità per migliorare sempre più le nostre prestazioni in campo»

VIRTUS RAGUSA – LIONS BASKET MESSINA: 99 – 66

Parziali: 22-17; 54-28; 72-45

VIRTUS RAGUSA

Marletta 5, Carnazza 9, Iurato 20, Schembari 7, Cataldi 11, Comitini 11, Bocchieri 23, Occhipinti 4, La Terra 2, Criscione 5, Barnaba 2. Coach Trovato

LIONS BASKET MESSINA

Caroè F. 35, Ponzù 5, Dalio, Caroè M. 9, Cutè 3, La Bella 2, Diallo 10, Andres, Soraci. Coach Caroè L.

Arbitri: Fiannaca – Midulla

