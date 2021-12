Doni Inner Wheel all’Ospedale Maggiore di Modica

Una delegazione di socie del Club Inner Wheel di Scicli ha consegnato abbigliamento da ospedale e prodotti per l’igiene personale per le partorienti ricoverate prive di quanto necessario per la degenza, al reparto di ginecologia dell’ospedale Maggiore di Modica.

A ricevere la presidente e le socie INNER, il primario, Giovanni Cavallo, l’assistente sociale, Stella Garofalo e il personale paramedico del reparto. Parole di apprezzamento per aver pensato e realizzato questo service umanitario, sono state rivolte alle socie dal dott. Cavallo.

Salva