I Lions di Vittoria con la CRI per i poveri

“I poveri hanno bisogno tutti i minuti, tutti i giorni, sempre…”. Con questa frase il il presidente del Club Lions di Vittoria , Giovanni Busacca , ha dato impulso al service “ consegna di prodotti vari di prima necessità “.

Questa mattina , 18 dicembre , alle ore 9, Giovanni Busacca, assieme al Presidente Lions di Zona Vincenzo Iozzia ed altri soci lions hanno fatto dono a Don Beniamino, nella struttura da lui creata per poveri e migranti, adiacente alla Parrocchia di cui è titolare, di beni indispensabili, in buona parte forniti dal Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana.

Sono stati donati coperte, vestiti, indumenti vari, vestitini per bambini, giocattoli, saponi, ecc.

“ Questo anno sociale è per i lions vittoriesi – afferma il presidente del Club Lions di Vittoria Giovanni Busacca – l’anno della solidarietà verso gli ultimi, i “piccoli” del Vangelo (cioè gli emarginati).

Nella foto un momento del service.

