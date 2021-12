Calcio, Promozione. Frigintini corsaro a Scicli

Continua la cavalcata del Frigintini che sulle ali del successo di domenica scorsa nel derby cittadino col Modica, concede il bis espugnando il “Ciccio Scapellato” di Scicli. Finisce due a uno per l’undici allenato da Stefano Di Rosa con successo in rimonta visto che lo Scicli era passato per primo in vantaggio a 3’ dalla fine del primo tempo con Marco Adamo. La reazione modicana arriva nella ripresa al quarto d’ora grazie al gol di Giammarco Galfo e della rete del definitivo successo siglata da Iemmolo all’87’.

