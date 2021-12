Certificazioni verdi “rafforzate” e le verifiche. I chiarimenti di EBT Ragusa

Il garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 430 del 13 dicembre 2021, ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori. E’ quanto rileva l’Ente bilaterale del terziario di Ragusa in una comunicazione alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea, evidenziando come, allo stato attuale della situazione epidemiologica, il complesso delle misure, adottate anche a seguito delle interlocuzioni con il ministero, siano conformi al principio di liceità e, più in generale, alla disciplina sulla protezione dei dati personali. “Nello schema – è chiarito dal consiglio direttivo dell’Ebt – viene inoltre previsto che: i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi siano specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità “rafforzata” solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente; nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto ad effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del Qr code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

