Modica. Giada Sammito vince l’edizione del “Poster per la pace”

Sono stati oltre trecento i partecipanti all’edizione 2021 del concorso internazionale “un poster per la pace” organizzato dal Lions Club Modica nelle scuole medie di Modica e Pozzallo sul tema “siamo tutti connessi ”, traccia che gli alunni hanno sviluppato producendo degli ottimi elaborati. A vincere l’edizione a livello locale è stata Giada Sammito della classe 3D della scuola media “Raffaele Poidomani” di Modica che ha rappresentato l’unione fra la pace e la connessione con una gabbia della connettività da cui bisogna uscire per ottenere la pace interiore e la libertà. A selezionare le ottanta opere, già scelte dai docenti di arte fra i partecipanti delle singole scuole, è stata una commissione composta dall’arch. Orazio Caruso, dalla prof. Paola Trimarchi ed dall’ins. Fernanda Torrieri. Sono state cinque le scuole partecipanti al concorso: per Modica la “Giacomo Albo – Giovanni XXIII”, la “Raffaele Poidomani” e la “S.Marta – Ciaceri”; per Pozzallo la “Giuseppe Rogasi” e la “Antonio Amore”. Oltre alla vincitrice Giada Sammito, sono stati premiati come vincitori per le singole scuole: Ester Giannone (classe 2D – Raffaele Poidomani), Elena Pitino (classe 2D – S.Marta Ciaceri), Sophie Gerbino (classe 3A Rogasi), Sarah Spadaro (classe 2A Giacomo Albo ), Noemi Livia (classe 1E – Antonio Amore). A causa della pandemia le premiazioni sono state effettuate dal Lions Club, presieduto da Aurelio Boncoraglio, presso le sedi delle scuole dove sono stati consegnati gli attestati a tutti gli alunni che hanno prodotto i poster selezionati . A Modica presso il plesso “Giovanni Falcone” della scuola “Raffaele Poidomani” si è tenuta una cerimonia alla presenza della dirigente Concetta Spadaro e dei docenti di arte per la consegna del premio alla vincitrice del concorso Giada Sammito e della vincitrice della scuola Ester Giannone. Nella scuola di S.Marta è stata la vice preside Giusi Sipione ed i docenti ad accogliere la delegazione del Lions Club per la premazione di Elena Pitino, mentre nel plesso di via Fabrizio della scuola “Giacomo Albo “ la vincitrice per la scuola Sarah Spadaro dalla responsabile del plesso Angelo Cerruto. A Pozzallo si sono tenute due cerimonie: la prima nella scuola “Giuseppe Rogasi” con la dirigente Grazia Basile per la premiazione di Sophie Gerbino e la seconda alla scuola “Antonio Amore” alla presenza del vice preside Rosario Meli e dei docent in cui è stata premiata Noemi Livia . “Il tema di quest’anno “siamo tutti connessi”, legato alle nuove modalità di comunicazione, in breve tempo è diventato attuale – spiega il presidente del Lions Club di Modica Aurelio Boncoraglio – ed è stato bello constatare dai ragazzi come la loro sensibilità si trasformi in espressività in cui i sentimenti di pace e fratellanza prendono forma artistica”. Il Lions Club Internationalbandisce ogni anno un concorso denominato “Un Poster per la Pace” riservato a ragazzi fra 11 e 14 anni che frequentino scuole secondarie di primo grado. Tale iniziativa è volta a stimolare fra i giovani studenti lo spirito della pace e ad essa partecipano migliaia di ragazzi da tutto il mondo.

