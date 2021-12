Ragusa-Catania, arrivano altri 284 milioni di euro

Con gli altri 284 milioni di euro di finanziamento ministeriale, le somme stanziate per l’autostrada Ragusa-Catania hanno superato il miliardo di euro e adesso si è davvero ad un passo dalla gara d’appalto. “Anche questo passaggio del cronoprogramma è stato rispettato e i siciliani possono mettere da parte la disillusione verso un’opera che attende da ben 45 anni di essere realizzata”.

Lo dichiara Stefania Campo, deputata regionale del Movimento 5 Stelle.

“L’iter – osserva Campo – ha subito un’accelerazione che non si era mai vista prima, grazie ad un’opera incessante che è stata portata avanti dal sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri e dai portavoce del territorio. Dove altri avevano fallito per decenni, oggi noi stiamo per toccare il traguardo e a breve i risultati concreti saranno sotto gli occhi di tutti”.

