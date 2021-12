Calcio. Il Santa Croce sfida l’Ispica e saluta il 2021.

L’ultima giornata del girone d’andata (la quindicesima) vedrà il Santa Croce calcio di Gaetano Lucenti impegnato nella difficile trasferta di Rosolini contro la Virtus Ispica. Oltre ad essere un derby provinciale, la sfida di domenica pomeriggio sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza che nessuno delle due compagini vorrà fallire. La squadra del Cigno arriva a questo importante incontro dopo aver rispettato il riposo forzato per via dell’esclusione dell’Aci Sant’Antonio e nelle due settimane di allenamento ha preparato al meglio l’evento. Lucenti per l’incontro dovrà rinunciare al difensore centrale Rubens Zanon per squalifica e di Fabio D’Agosta che è stato ceduto al Città di Vittoria. Il tecnico ragusano, invece, potrà contare sui nuovi arrivati Salvatore Mancuso e Paolo Vassallo a cui si è aggiunto anche l’attaccante esterno sinistro Santi Mancuso, classe 2001, prelevato in settimana proprio dalla Virtus Ispica. Il neo acquisto biancazzurro in precedenza ha militato nell’Acr Messina dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili e ha anche esordito in serie D. La carriera di Mancuso è proseguita nel 2019 nel Milazzo in Eccellenza e nella stessa stagione allo Scalea in Eccellenza calabra. Nel 2020 è approdato al Ragusa e in questa stagione a settembre è stato tesserato dalla Virtus Ispica dove ha messo a segno anche una rete contro l’Aci Sant’Antonio. Adesso per Santi Mancuso inizierà l’avventura con la maglia del Cigno e la inizierà affrontando proprio la sua ex squadra. Per il tecnico biancazzurro ci sarà quindi abbondanza di scelte e per tale motivo scioglierà ogni dubbio sulla formazione iniziale nei minuti antecedenti al fischio d’inizio.

“Affrontiamo questa importante gara con la giusta mentalità – dice il team manager Salvo Fazio – I ragazzi in settimana hanno lavorato bene e sono consapevoli dell’importanza della gara. Quella contro la Virtus Ispica è un confronto che vale tanto in termini di corsa alla salvezza, nonostante, ancora manchi un’altra metà di campionato. È fondamentale per noi chiudere l’anno con un risultato positivo per trovare quella serenità che ci possa far passare le feste di fine anno tranquilli. Vogliamo come società raggiungere quanto prima il nostro obiettivo della permanenza nel massimo campionato regionale e non stiamo lesinando sforzi per raggiungere la nostra meta. In settimana abbiamo perfezionato alcuni movimenti di mercato con la cessione di D’Agosta e l’arrivo di Santi Mancuso per offrire al mister un’ampia scelta. A nome mio e della società voglio ringraziare Fabio D’Agosta per l’impegno profuso con la maglia biancazzurra e augurargli ogni fortuna per il proseguo della sua carriera calcistica”.

La gara si giocherà al “Consales” di Rosolini e avrà inizio alle ore 14.30. A dirigere la gara sarà il signor Samuel Dania della sezione di Milano che sarà collaborato dai signori Varisano della sezione di Agrigento e dal signor Grasso della sezione di Acireale.

Salva