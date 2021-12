Vittoria. Scelta dei collaboratori, il Sindaco chiarisce

Il giorno dopo la pubblicazione dei nomi dei collaboratori del Sindaco, in base all’articolo 90 del D.lgs 267/2000, il primo cittadino rilascia una dichiarazione che serve a rispondere alle domande che in tanti gli pongono. “La legge prevede la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo che la legge stessa gli attribuisce.

In base alle esigenze dell’Ente e alle competenze dei collaboratori che ho individuato, ho creato uno staff di supporto al mio ufficio, che certamente sarà in grado di far fronte, insieme a me e alla Giunta, alle esigenze, innumerevoli, della città. I collaboratori li scelgo io e non accetto interferenze di alcun genere da parte di nessuno.”

Salva