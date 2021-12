Chiusa la 3 giorni di eventi del Caffè M Quasimodo di Modica

Si è concluso il ciclo di eventi che hanno celebrato i 15 anni di attività del Caffè Letterario “Quasimodo” di Modica. L’ultimo appuntamento presso l’Auditorium Floridia, che ha visto la partecipazione di una cinquantina di poeti in presenza o clip video in “Viaggiando dall’Altro all’altro con i poeti del Caffè Quasimodo…e oltre”,il tema del reading.

“Il Gruppo Quasimodo – afferma Domenico Pisana – non guarda alla poesia come strumento di autoconsolazione e di chiusura nella torre dell’intimismo, né al linguismo poetico disancorato dalla vita; ama la poesia per la sua funzione sociale, non nel senso moralistico ma nell’ottica propria quasimodiana di “rifare l’uomo dentro”, di suscitare in esso gli interrogativi più profondi dell’esistenza umana”. La serata è stata intervallata dalla musica de Y Guisar.

foto Antonino Giurdanella

