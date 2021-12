Scherma Modica. Spampinato sfiora i quarti di finale in Francia

Undicesimo posto finale per Francesco Spampinato a Cabries (Francia), nella prova del Circuito Europeo under17 di fioretto maschile della Conad Scherma Modica. Grande amarezza per il match perso 14/15 contro l’ungherese Horvath, risolto con un cartellino rosso e la penalità di un punto, quando l’assalto sempre in equilibrio stoccata su stoccata, aveva raggiunto il punteggio di 14 pari. Un’infrazione che, francamente con un eccesso di zelo solo l’arbitro tedesco Ricken ha rilevato, tanto che nessuna protesta era stata avanzata dall’avversario e dalla panchina ungherese. Per Spampinato epilogo sfortunato, di una gara fino a quel momento molto ben condotta. Superato il girone preliminare con 5 vittorie ed una sola sconfitta di misura, saltava il primo turno di diretta come testa di serie nº17 della diretta. Partiva dal tabellone dei 128 superando l’atleta di Singapore Du Yuntao per 15/8, poi dominava contro il tedesco Heitz 15/4, prima di uscire vincitore 15/13 contro l’altro rappresentante della Germania Diestelkamp. Approdava così agli ottavi con l’assalto del cui finale si è già detto. Gara che pur lasciando molto rammarico per il modo in cui si è conclusa, lascia buone sensazioni e dimostra il percorso di accresciuta maturità del cadetto modicano, che ha dato prova di essere pienamente pronto ad affrontare palcoscenici internazionali. A dare soddisfazioni in terra francese anche l’altro rappresentante della Scherma Modica in gara, Fernando Scalora, al debutto assoluto in una manifestazione internazionale. Nel girone preliminare, popo un inizio un po’ “contratto” che gli costava due sconfitte per 5/4, si sbloccava e vinceva il resto degli incontri. Nella diretta partiva dai 128 contro il francese Martin, facilmente regolato per 15/8. Ma era nel turno successivo contro il forte transalpino Pradel, testa di serie n.8, che Fernando dava dimostrazione della sua migliore scherma, annichilendo l’avversario con una partenza bruciante che lo portava in pochissimo tempo sul 7/1 a suo favore, per poi gestire e chiudere per 15/12. Nei sedicesimi di finale grande battaglia contro il britannico Cook, poi medaglia di bronzo, con una partenza questa volta a favore dell’avversario che si portava sul 5/10. Imponente reazione di Scalora che ribaltava il punteggio sul 12/10 a proprio favore; prima che l’inglese con esperienza interrompeva il match per un presunto guasto tecnico, riordinava le idee e tornato in pedana faceva un contro-break, vincendo il match per 13/15. Il ventinovesimo posto nella classifica finale, in una gara di oltre 200 partecipanti, rimane per Scalora comunque un’ottimo debutto.

La Scherma Modica tornerà in gara il prossimo weekend ad Erba per la prova nazionale di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti 2022. Importante appuntamento soprattutto per gli atleti del fioretto maschile, e i suoi principali protagonisti nazionali, tra cui il modicano Giorgio Avola. Infatti dopo l’annullamento delle prime due gare di coppa del mondo e il rinvio a metà gennaio con la gara di Parigi per il debutto internazionale, la prova nazionale sarà un importante test sullo stato di forma, dopo questi mesi di allenamenti sotto la guida del nuovo commissario tecnico Cerioni. Sulle pedane lombarde in gara ci saranno anche i cadetti Francesco Spampinato e Marco Palermo, che avevano conquistato il pass nella precedente prova zonale .

