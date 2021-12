Covid: aumentano i casi in provincia

Nelle ultime 24 ore aumenta ancora il numero dei casi da coronavirus in provincia di Ragusa. A Pozzallo e Vittoria si registrano nuove persone in isolamento domiciliare ma il numero continua a diminuire nella città di Modica, dove, la situazione torna stabile e in lenta e progressiva diminuzione. A conti fatti la provincia di Ragusa registra 509 positivi di cui 485 in isolamento domiciliare, 18 ricoverati, 4 nella Rsa di Ragusa e 2 nella foresteria covid. Ecco i numeri dei casi noti di positività al Covid 19 attualmente in isolamento domiciliare, suddivisi per comune:

• Acate 15

• Chiaramonte G. 3

• Comiso 53

• Giarratana 19

• Ispica 9

• Modica 100

• Monterosso Almo 12

• Pozzallo 67

• Ragusa 156

• Santa Croce Camerina 5

• Scicli 9

• Vittoria 37

Nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi decessi.



