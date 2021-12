Operazione “Game Over II”. In libertà il ragusano Moltisanti

Il Tribunale di Palermo ha accolto la richiesta di riesame che sosteneva l’assoluta estraneità di Sergio Moltisanti, 50 anni, ragusano, a qualunque contesto criminoso, coinvolto nell’operazione “Game Over II”, coordinata dalla Procura della Repubblica. I giudici del capoluogo siciliano, come comunicano gli avvocati difensori Fabrizio Cavallo eValentina Castellucci, hanno annullato l’ordinanza di custodia cautelare, disponendo l’immediata liberazione dell’ indagato. Moltisanti, nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo, era stato accusato, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata a raccogliere illecitamente scommesse su siti internet appartenenti a società maltesi.

Salva