Controlli anticovid. A Modica chiuso un esercizio. Sanzioni

Com’è noto, in applicazione del D.L. 26 novembre 2021, n.172, il 6 dicembre scorso, con durata prevista fino al 15 gennaio prossimo, è entrato in vigore il nuovo regime di regolamentazione degli accessi con green pass c.d. rafforzato in zona bianca. Al riguardo la Prefettura di Ragusa ha predisposto un Piano di controlli, adottato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica il 1° dicembre scorso, finalizzato ad intensificare i servizi per la piena osservanza delle norme per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica Covid-19,

Al Piano ha fatto seguito la specifica predisposizione, in sede di Tavolo tecnico coordinato dal Questore, di servizi diffusi sul territorio provinciale. Più in particolare i servizi, nel periodo dal 6 al 12 dicembre scorsi, hanno visto l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato, la collaborazione delle pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Ragusa e del distaccamento di Vittoria, con particolare riguardo alle aree di servizio ricadenti nell’itinerario di competenza compartimentale, nonché l’impiego delle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali.

Sono stati eseguiti mirati controlli finalizzati alla verifica del possesso del c.d. super green pass da parte di coloro che accedono nei bar, ristoranti e negli altri luoghi al chiuso previsti dal decreto.

A Vittoria il dispositivo è stato integrato, per tutta la settimana, dall’impiego di quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania e del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia.

Una settimana di controlli serrati che hanno consentito di prestare particolare attenzione alle autostazioni del trasporto pubblico, alle stazioni ferroviarie, portuali, in relazione al Porto di Pozzallo, interessato dal transito di soggetti provenienti o diretti a Malta, ed aeroportuali con riferimento all’Aeroporto di Comiso.

I servizi operativi hanno visto il concorso del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

All’esito delle suddette attività complessivamente sono stati raggiunti i seguenti risultati:

– persone controllate con green pass 4510;

– esercizi commerciali controllati 810;

– sanzioni amministrative elevate nei confronti di persone per mancanza di green pass. 11;

– sanzioni amministrative elevate nei confronti di titolari esercizi commerciali, 4.

Inoltre, in occasione del fine settimana appena trascorso, le Forze dell’Ordine hanno eseguito anche i controlli concernenti la c.d. movida, nelle aree maggiormente interessate dalla presenza di giovani; anche in questo caso numerose le persone e i mezzi sottoposti a controllo.

In particolare, a Vittoria nella serata di domenica è stato effettuato un controllo presso un’attività commerciale di intrattenimento musicale, a seguito del quale venivano sanzionati il titolare ed alcuni avventori che non rispettavano la normativa anticovid. Nella circostanza, sono state elevate 7 sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 4, c. 1, D.L. 19/2020, convertito in L. 35/2020 e sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia di Stato.

A Modica, un esercizio commerciale sito nel centro storico è stato sanzionato in quanto i dipendenti erano privi della mascherina all’interno della struttura con chiusura provvisoria di cinque giorni.

I controlli sinora hanno evidenziato come i cittadini, in linea di massima, stiano rispettando le nuove disposizioni anti-covid e la presenza delle Forze dell’ordine sul territorio resta certamente un deterrente fondamentale per il rispetto delle regole da parte di tutti, rappresentando inoltre uno strumento di concreta sicurezza per il regolare funzionamento delle attività economiche presenti sul territorio, particolarmente interessate all’osservanza dei provvedimenti in essere.

Le citate attività di controllo continueranno anche nelle prossime settimane e non si concentreranno soltanto sul possesso del green pass per l’accesso ai trasporti pubblici e di quello rafforzato per tutte le attività a cui potranno accedere solo vaccinati e guariti, ma proseguiranno anche sull’utilizzo della mascherina ed il rispetto delle distanze di sicurezza.

